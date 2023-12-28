ПСБ: В оставшиеся дни 2023 года существенного изменения конъюнктуры валютного рынка не ожидается

Отдел экономического и отраслевого анализа ПСБ.

К закрытию торгов в среду, доллар ослаб до 91,27 рублей, а юань – до 12,73 рублей. В первой половине дня наблюдалось ожидаемое увеличение предложения валюты экспортерами накануне дня налоговых выплат. Однако этого объема оказалось недостаточно для ощутимого влияния на курс. Вероятно, что необходимый для уплаты налогов запас рублевой ликвидности был сформирован экспортерами заранее. Также рубль получил дополнительную поддержку со стороны американской валюты. На фоне обсуждения возможности снижения ставки ФРС ведущими мировыми информагентствами, доллар подешевел относительно прочих мировых валют до уровня июля 2023 года. С учетом сохраняющейся высокой цены на нефть, это позволило рублю укрепиться.