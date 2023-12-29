«Открытие»: Российский рынок снижался в первой половине дня

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок снижался в первой половине дня. Новостной фон скудный, а из явных факторов можно отметить лишь укрепление рубля на фоне налоговых платежей. Внешний фон также не предоставляет поводов для резких движений. Рынок даже не переживает об очередных новостях о попытках конфисковать $300 млрд российских резервов. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 29,4 млрд руб.

По состоянию на 15:50 мск Индекс МосБиржи - 3090,58 п. (-0,22%), а Индекс РТС - 1082,7 п. (+1,31%).

Лидерами среди индексных бумаг были OZON Holdings, МКП «ВК», X5 Retail, «Северсталь» и ММК. Самыми слабыми оказались привилегированные «Сургутнефтегаз», «Совкомфлот», «Самолёт», iQIWI и привилегированные «Татнефть».

Значимых новостей почти нет. «Мосгорломбард» (MGKL) привлёк 303 млн руб входе первичного размещения акций. Цена размещения составила 2,5 руб за бумагу при первоначальной попытке разместиться в диапазоне 3,1-3,5 руб за акцию. Таким образом, на начало торгов рыночная капитализация организации составила 3,17 млрд руб. В первичном размещении предлагались акции дополнительной эмиссии. После размещения бумаги в свободном обращении составляют 14,60%. То есть первоначальные инвесторы не обналичивали свои вложения, а размещали бумаги для реализации инвестиционной программы.

Акционеры «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (NKHP) одобрили выплату промежуточных дивидендов за 9 месяцев текущего года в размере 29,75 руб на акцию. Дата закрытия реестра одобрена на 8 января.

ФАС разрешила структуре «ВК» купить актив English First. Покупка данного проекта позволит усилить позиции компании в сфере онлайн образования.

Акционеры «Татнефти» (TATN), как мы и предполагали, одобрили дивиденды за 9 месяцев текущего года в размере 35,17 руб на одну обыкновенную, или привилегированную, акцию. Дата закрытия реестра на получение дивидендов установлена на 9 января 2024 года.

Рубль весьма динамично укреплялся на внутренних факторах. В четверг завершается декабрьский налоговый период, что могло стать основанием для активности экспортёров по продаже валюты. Кроме того, ЦБ РФ объявил о том, что с 9 января начнёт проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств ФНБ. Ежедневный объем операций в 2024 году будет определяться исходя из анонсируемых Минфином России на третий рабочий день каждого месяца объемов покупки или продажи иностранной валюты в рамках регулярных операций по бюджетному правилу, скорректированных на сальдированную величину следующих операций: Разницы объема отложенных с 10 августа по 31 декабря 2023 года регулярных операций в рамках бюджетного правила (1 529 млрд руб.) и объема расходования средств ФНБ в целях финансирования дефицита федерального бюджета вне бюджетного правила за 2023 год (2 900 млрд рублей). Указанная величина предполагает продажу в размере 1 371 млрд руб. (с учетом равномерного распределения на весь 2024 год — 5,53 млрд руб./день); Продаж валюты в объеме чистого инвестирования средств ФНБ (то есть с учетом возвратов ранее вложенных средств) в разрешенные финансовые активы в рублях во 2 полугодии 2023 года — 1 полугодии 2024 года. Объем нетто-инвестирования средств ФНБ по итогам 2 полугодия 2023 года составил 731 млрд руб (с учетом равномерного распределения на 1 полугодие 2024 года — 6,24 млрд руб/день). То есть в I полугодии 2024 года (с 9 января по 28 июня) Банк России будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 11,8 млрд руб/день. Дополнительно в течение января 2024 года Банк России также завершит осуществлять продажу валюты в рамках зеркалирования чистого инвестирования средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях в первом полугодии 2023 года (0,8 млрд руб/день).

По состоянию на 15:50 мск:

USD/RUB – 89,92 (-1,48%),

EUR/RUB – 100,19 (-0,97%),

CNY/RUB – 12,649 (-0,67%).

Европейские инвесторы осторожно фиксировали прибыль под конец года

Европейские рынки незначительно снижались. С начала года Stoxx 600 прибавил 13% и некоторый пессимизм под занавес года вполне ожидаем. Повышался сектор здравоохранения на фоне роста бумаг Novo Nordisk, которые корректировали свои позиции после двух дней снижения. Сектор энергетики снижался на 0,5% вслед за котировками нефти. Акции судоходной Maersk торговались в консолидации после падения на 5% днём ранее. Компания объявила о запланированных нескольких лдесятков проводок судов через Суэцкий канал под прикрытием военных кораблей коалиции, участвующей в операции «Страж Процветания». Производитель ветряных турбин Vestas Wind Systems дорожает шестую сессию подряд. Компания ранее объявила о получении заказа на поставки оборудования в США для проекта мощностью 1,089 Мегаватт.

По состоянию на 15:50 мск:

FTSE 100 - 7714,90 п. (-0,13%),

DAX - 16710,28 п. (-0,19%),

CAC 40 - 7542,71 п. (-0,38%).

Нефть дешевеет на фоне возобновления маршрутов судов через Суэцкий канал

Нефти усилила падение. Котировки Brent скатились ниже $79. Главными факторами остаются возобновление маршрутов судов через Красное море и Суэцкий канал, а также неожиданный рост запасов в США. Согласно информации API, на неделе до 22 декабря коммерческие запасы нефти +1,837 млн баррелей, бензина (+100 тыс. баррелей, а дистиллятов (+700 тыс. баррелей. Опрос Reuters показал, что на рынке ждали сокращение запасов нефти в США на 2,6 млн баррелей.

По состоянию на 15:50 мск:

WTI - $73,12 (-1,34%),

Brent - $78,74 (-1,14%),

Золото - $2084,80 (-0,40%).

Фьючерсы на основные индексы США указывали на разнонаправленный старт торгов от -0,15% в Dow Jones до +0,25% в NASDAQ. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США повысилась на 2 Б.П. выше 3,82%. Рыночная оценка вероятности снижения ставки ФРС на мартовском заседании составляет 86%.

На старте торгов дорожают акции китайских компаний, которые подорожали на биржах в Гонконге и Шанхае. В остальном, можно говорить о замедлении активности инвесторов перед новым годом. До конца дня выйдут данные по первичным обращениям за пособием по безработице в США. Сальдо внешней торговли товарами. Индекс незавершённых сделок на рынке недвижимости и отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов.