Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 29 декабря: 6 008,1802 руб/1 г золота и 69,8000/1 г серебра ЦБ РФ с 29 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 6 008,1802 руб.

1 грамм серебра - 69,8000 руб.

1 грамм платины - 2 833,6599 руб.

1 грамм палладия - 3 408,5200 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 52,5202 р. (0,87%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,3200 р. (3,22%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 26,2699 р. (0,92%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 197,3599 р. (5,47%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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