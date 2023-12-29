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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 29 декабря: 6 008,1802 руб/1 г золота и 69,8000/1 г серебра

ЦБ РФ с 29 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 6 008,1802 руб.
  • 1 грамм серебра - 69,8000 руб.
  • 1 грамм платины - 2 833,6599 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 408,5200 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 52,5202 р. (0,87%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,3200 р. (3,22%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 26,2699 р. (0,92%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 197,3599 р. (5,47%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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