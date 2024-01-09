ПСБ: Рассчитываем на развитие повышательного движения индекса МосБиржи на этой неделе

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Индекс МосБиржи в понедельник смог показать умеренный рост и завершить вечернюю сессию на уровне 3162 пунктов. Индекс прибавил 2,2% с начала года и отыграл падение первой половины декабря при традиционно невысокой, ввиду длинных новогодних праздников, торговой активности. Отметим, что сильное падение нефтяных котировок,ограничило, в условиях стабильного рубля, спрос на акции сырьевых компаний, в первую очередь "фишки" нефтегазового сектора. Однако покупки сместились во внутренние сектора. Так, сильно смотрелся финансовый сектор, где продолжилось активное повышение курса акций ВТБ (+3,6%) и бурно раллировали акции банка Санкт-Петербург (+16,1%). Более 1% прибавили и акции Сбербанка, причем привилегированные бумаги -продолжают оцениваться инвесторами чуть дороже обыкновенных. В целом, финансовый сектор с начала года смотрится ощутимо лучше индекса МосБиржи, отражая веру инвесторов в неизбежность скорого снижения ключевой ставки, способного поддержать финансовые показатели и сохранить долгосрочную привлекательность дивидендного профиля ключевых его представителей. Выделим активизацию спроса и в сегменте девелоперов, где акции ПИК (+5,5%) и ЛСР (+4,6%) тоже смогли обновить максимумы с конца ноября. А также неплохую динамику в электроэнергетике (Русгидро: +1,7%; Интер РАО: +1,9%; Россети: +1,8%) и лишь сдержанную фиксацию прибыли после первых торгов года в потребсекторе, где чуть откатились лишь Магнит (-0,5%) и М.Видео (-0,6%).

А вот в сегменте hi-tech, который мы считаем одним из фаворитов в 2024 году, наблюдалась некоторая сегментация спроса - тут хорошо прибавили лишь, пожалуй, бумаги ВК и Софтлайна, имеющие, по нашему мнению, большой потенциал восстановительного роста.

Из вчерашних движений сырьевых "фишек" отметим в первую очередь продолжение уверенного роста "префов" Башнефти (+2,3%), способных показать высокую дивидендную доходность, одну из самых высоких в "нефтянке", а также выход на уровни до начала СВО акций Северстали (+1,7%), что мы связываем с ожиданиями возврата к дивидендным выплатам. В целом сегмент акций сталелитейных компаний нам представляется неоправданно недооцененным и, по нашему убеждению, способен опередить рынок как минимум в ближайшие квартал-два.

Индекс МосБиржи выглядит способным в ближайшие дни продолжить повышаться в направлении 3250-3300 пунктов благодаря сохранению позитивных видов на экономику, а также финпоказатели и дивидендные перспективы большинства ключевых бумаг. Внешних конъюнктурных препятствий сценарию роста также пока не видим, - считаем, что потенциал отката нефтяных котировок выглядит весьма ограниченным.

Ждем заметного повышения торговой активности на рынке на фоне возвращения инвесторов с каникул. Учитывая низкую торговую активность на валютном рынке в первые дни года, рассчитываем и на укрепление рубля. Поэтому локально предпочитаем внутренние сектора, где ждем опережающего рынок роста в "фишках" hi-tech, акциях банков и потребсектора. В сырьевых секторах наиболее идейно пока смотрятся представители чермета. Спрос на ключевые бумаги "нефтянки", скорее, будет ограничен крепким рублем, невнятной динамикой на рынке нефти и дивидендными "отсечками" (сегодня без учета дивидендов начнут торговаться акции Татнефти, в четверг - бумаги Роснефти).