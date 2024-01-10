Комментарии

ПСБ: В ближайшие дни вероятно дальнейшее укрепление рубля

Станислав Дужинский, главный аналитик Центра аналитики и экспертизы ПСБ

В первый день после новогодних праздников рубль значительно укрепился. В моменте американская валюта ослабевала до 89,02 рублей. Торговая сессия завершилась на отметке 89,90 рублей за доллар США. Юань подешевел до 12,49 рублей. Основной причиной укрепления рубля стало возобновление продаж экспортерами валютной выручки, накопившейся за праздники. По оценке, «навес» предложения валюты составляет около 2,5-3 млрд долл. США. Он будет реализовываться в течение ближайших 5-6 торговых дней. Цены на нефть, после публикации данных о снижении ее запасов в США, сейчас находятся на уровне около 77,9 долл./баррель. Наряду с ограничением спроса в условиях высокой ключевой ставки и сезонным сокращением объемов импорта после пика предновогодних продаж это также создает благоприятные условия для дальнейшего восстановления позиций рубля.

Сегодня с утра рубль плавно укрепляется. Считаем, что активные продажи валюты экспортерами сохранятся. Доллар США может попробовать уйти ниже отметки в 89 рублей и зафиксироваться на этом уровне. В течение нескольких ближайших дней вероятно его дальнейшее движение до уровня ноябрьских минимумов - 87,5-87,7 рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Итоги 2023
«Смотрю в будущее без иллюзий. Будет сложно ещё несколько лет» – Дмитрий Кузнецов, MetaEstate
«Стойкость нашей экономики вызывает гордость» – Виктор Ильичёв, «ВостСибСтрой»
«2023 год был непростым для всех застройщиков» – Кристина Яковенко, «Хрустальный»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги