ПСБ: В ближайшие дни вероятно дальнейшее укрепление рубля

Станислав Дужинский, главный аналитик Центра аналитики и экспертизы ПСБ

В первый день после новогодних праздников рубль значительно укрепился. В моменте американская валюта ослабевала до 89,02 рублей. Торговая сессия завершилась на отметке 89,90 рублей за доллар США. Юань подешевел до 12,49 рублей. Основной причиной укрепления рубля стало возобновление продаж экспортерами валютной выручки, накопившейся за праздники. По оценке, «навес» предложения валюты составляет около 2,5-3 млрд долл. США. Он будет реализовываться в течение ближайших 5-6 торговых дней. Цены на нефть, после публикации данных о снижении ее запасов в США, сейчас находятся на уровне около 77,9 долл./баррель. Наряду с ограничением спроса в условиях высокой ключевой ставки и сезонным сокращением объемов импорта после пика предновогодних продаж это также создает благоприятные условия для дальнейшего восстановления позиций рубля.