Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 10 января: 5 886,0601 руб/1 г золота и 66,4000/1 г серебра ЦБ РФ с 10 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 886,0601 руб.

1 грамм серебра - 66,4000 руб.

1 грамм платины - 2 755,4099 руб.

1 грамм палладия - 2 915,2700 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 107,1002 р. (1,79%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,5400 р. (5,06%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 128,1300 р. (4,44%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 360,4400 р. (11,00%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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