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Курсы валют ЦБ РФ на 11 января: 89,3939 руб/доллар США и 97,8745 руб/евро

ЦБ РФ с 11 января установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 89,3939 руб.
  • 1 евро - 97,8745 руб.
  • 10 китайских юаней - 124,3050 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 1,0101 р. (1,12%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 1,1080 р. (1,12%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 1,5560 р. (1,24%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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