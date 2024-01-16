ПСБ: Индекс МосБиржи сегодня может остаться в диапазоне 3160-3210 пунктов

Евгений Локтюхов, Центр аналитики и экспертизы ПСБ

Вчера утром индекс МосБиржи инерционно пытался продолжить повышаться и протестировал отметку 3200 пунктов, однако быстро откатился от нее, завершив торги понедельник символическим снижением при невысокой торговой активности: участники рынка предпочли частично зафиксировать прибыль в большинстве "голубых фишек" на фоне крепкого рубля, давления на нефтяные котировки и скудости новостного фона, но сохранив интерес к внутренним секторам и отдельным менее ликвидным бумуагам экспортеров.

Так, в нефтегазовом секторе преимущественно умеренно негативную динамику показали ключевые бумаги , ведомые бумагами ЛУКОЙЛА (-1,1%). Здесь спрос фокусировался в менее ликвидных бумагах, Башнефти (+4,5%) и Транснефти (+0,3%), а также в отскакивающей после постдивидендной "отсечки" Татнефти (+0,5%). В металлургическом и горнодобывающем секторе наблюдалась смешанная динамика котировок: корректировались акции Северстали (-0,9%) и Мечела (-0,7%) при сохранении спроса на Алроса (+1,7%) и ММК (+0,8%). Бумаги НорНикеля и РУСАЛА не показали значимых движений.

Среди внутренних секторов выделим активизацию покупок в hi-tech (OZON: +3,6%; Яндекс: +2,6%) и телекомах (Ростелеком: +2,6%), и ряде бумаг потребсектора (Х5: +0,9%; ГК ЧЕркизово: +3,1%; Fixprice: +3%; М.Видео: +2,5%). В финсекторе тоже преобладали покупки и он выглядел заметно "лучше рынка", но благодаря менее ликвидным бумагам, таким как акции банка Санкт-Петербург (+3,8%) и Ренессанса (+9.3%), а также, конечно, бумагам TCS Group (+2,1%), акционеры которого вчера одобрили смену юрисдикции с Кипра в Россию. Это решение, по нашему мнению, позволит реализовать хороший потенциал фундаментального роста - TCS Group являются нашими фаворитами на этот год с целевым ценовым ориентиром в 4,2 тыс руб.

Также из идей роста Clobaltrans (+2,7%) на фоне новостей об изменении структуры акционеров. В числе аутсайдеров выделим акции девелоперов, ведомые чуть скорректировавшимся после роста ПИК (-1,5%), и безыдейную в условиях высоких ставок Сегежу (-0,9%).

Сегодня индекс МосБиржи может продолжить проторговывать диапазон 3160-3210 пунктов в ожидании более четких внешних сигналов, в первую очередь, от рынка нефти, необходимых для активизации покупок в ключевых "голубых фишках". Рассчитываем на сохранение спроса на внутренние сектора, допускаем дальнейшее оживление покупок в акциях финансового сектора ввиду позитива по TCS Group, а также завтрашней публикации отчетности Сбербанка по РСБУ за 12 мес. 2023 года. В экспортерах пока предпочитаем металлургов, в первую очередь акции сталелитейщиков, интересных ввиду позитивных дивидендных ожиданий.