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ПСБ: ​​Ориентиром по курсу на сегодня выступает интервал 86,5 – 87,5 рублей за доллар США

Станислав Дужинский, центр аналитики и экспертизы ПСБ.

Рубль вчера продолжил укрепляться. Доллар максимально ослабевал до 87,4 рублей, а юань торговался на отметке 12,1 рублей. Эти значения находятся на уровне июня прошлого года. К завершению сессии доллар стоил 87,6 рублей, юань - 12,1 рублей. Большую часть дня спрэд между курсом юаня к рублю на Forex и Московской бирже оставался расширенным (10 рублей против 5 на прошлой неделе). Связываем это с увеличением объема продаж из ФНБ. Цена на нефть остается на комфортном уровне 78,1 долл./баррель Brent.

Доллар подорожал по отношению к мировым валютам на фоне неопределенности со ставкой ФРС и геополитической нестабильностью, но на рубле это практически не отражается за счет расширенного предложения валюты (со стороны экспортеров и Банка России) над ее спросом при сезонно низком импорте и высокой ключевой ставке

Утром рубль торгуется на уровне вчерашнего закрытия. В условиях выраженного преобладания продаж валюты ожидаем, что тренд на укрепление рубля сегодня продолжится. Ориентиром по курсу выступает интервал 86,5 – 87,5 рублей за доллар США.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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