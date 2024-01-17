ПСБ: Размещение сегодня ОФЗ на 50-70 млрд руб. будет являться хорошим индикатором спроса на госбумаги

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Спрос на среднесрочные ОФЗ во вторник сохранился – доходности снизились на 9 б.п. (11,81% по 5-летним бумагам). Доходность 10-летних ОФЗ выросла на 4 б.п. – до 11,9% в преддверии первого в этом году аукциона Минфина, который сегодня предложит классический 14-летний выпуск серии 26243 (вчера доходность составила 12,26% годовых) и ОФЗ-ИН.

Итоги сегодняшнего аукциона будут весьма показательны в части аппетита к риску на длинном участке кривой ОФЗ и готовности институциональных инвесторов увеличивать ставки на смягчение ДКП в середине этого года. Умеренную поддержку рынку также должно оказать восстановление рубля (ниже 90 руб./долл.). На наш взгляд, размещение бумаг на 50-70 млрд руб. при спросе ~100 млрд руб. будет являться хорошим индикатором.

В январе на первичный рынок выходят Совкомбанк Факторинг (–/АА-) и КАМАЗ (AА-/АА) с короткими классическими выпусками на 1,5 и 2,0 года соответственно при ориентире ставки купона до 16,0% и 15,5%. При реализации сценария снижения ключевой ставки данные выпуски могут обогнать доходность корпоративных флоатеров по итогам года на 1-2 п.п. В результате, учитывая небольшую дюрацию новых выпусков, рекомендуем рассмотреть возможность включения их в портфель. При этом основной объем портфеля рекомендуем сохранять нейтральным к процентному риску, удерживая флоатеры.