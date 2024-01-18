ПСБ: Хорошие результаты дебютного аукциона ОФЗ

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Дебютный в этом году аукцион по классическим ОФЗ (размещался 14-летний выпуск) показал достаточно сильные результаты – при спросе 137 млрд руб. было размещено бумаг на 97 млрд руб. Это выше средненедельного уровня в 74 млрд руб., необходимого для выполнения программы на текущий квартал (800 млрд руб.). Высокий спрос связан, как с паузой в размещениях, так и сохранением ожиданий по началу цикла снижения ключевой ставки с середины текущего года.

Аукцион по ОФЗ-ИН был признан несостоявшемся – на фоне жесткой политики ЦБ инфляционные риски сейчас выглядят ограниченными.

На вторичном рынке основные покупки наблюдаются в средней части кривой, где Минфин не проводит размещений – доходность 5-летних ОФЗ вчера снизилась на 10 б.п. – до 11,71% годовых.

До февральского заседания ЦБ, на котором регулятор может дать более мягкий сигнал по ДКП, не исключаем, что кривая госбумаг сможет вернуться на ноябрьские минимумы по доходности (11,6% по 5-летним ОФЗ и 11,7-11,75% - по 10-летним). Закрепление рубля под уровнем 90 руб./долл. также будет оказывать активную поддержку госбумагам.