ПСБ: Индекс МосБиржи сегодня продвинется к 3200 пунктов

Евгений Локтюхов, Центр аналитики и экспертизы ПСБ

ВИндекс Мосбиржи (+0,3%) вчера смог подрасти, отыграв потери предыдущего дня при некотором оживлении спроса на «голубые фишки» финансового и нефтегазового секторов. Поддержку рынку оказали ослабший рубль и отчетность Сбербанка за 2023 год, согласно которой банк заработал 1,43 трлн руб. чистой прибыли, причем смог, несмотря на ужесточение политики ЦБ, заработать в декабре 115,6 млрд руб., чуть больше, чем в ноябре. Таким образом, отчетность банка не только подтвердила позитивные ожидания по дивидендам, но ослабила опасения по сокращению доходов в ближайшие месяцы. На этом фоне обыкновенные и привилегированные акции банка прибавили 0,7% и 0,8% соответственно, подтолкнув к росту и бумаги финсектора в целом. Исключение в этом сегмент составили лишь расписки TCS Group, заметно упавшие второй день подряд на растиражированных опасениям относительно негативного влияния вероятного навеса предложения после редомициляции (завершение всех процедур сама компания ожидает до конца квартала). Мы по-прежнему отмечаем крепость бизнеса TCS Group и считаем компанию заметно недооцененной и привлекательной для долгосрочных инвесторов, а текущую слабость котировок – временным конъюнктурным негативом.

В нефтегазовом секторе выделим вчерашний отскок в акциях ЛУКОЙЛА (+0,7%), продолжающий удерживаться на линии восходящего тренда, спрос на Газпром нефть (+1,4%) и Газпром (+0,5%), а также сохранение повышательной динамики в «идейной» Транснефти (+1,3%).

Среди остальных бумаг из историй роста отметим устойчивость растущей тенденции в бумагах Ростелекома (оа: +2,4%; па: +1,7%), тяготеющих к закрытию гэпа от 1 декабря, сохранение сильной восстановительной динамики в Соллерсе (+4,1%) и Софтлайне (+2,9%). А также активные точечные в потребсекторе (М.Видео: +3,5%; Росагро: +4,1%; НовабевГрупп: +1,3%), электроэнергетике (Мосэнерго: +1,4%; Юнипро: ++1,4%) и транспорте (ДВМП: +3,1%; Совкомфлот: +2%).

Ждем, что сегодня на рынке сохранятся умеренно позитивные настроения, а индекс МосБиржи попробует продвинуться к верхней границе диапазона 3160-3210 пунктов, который, по моему мнению, пока сохранит свою актуальность. Учитывая попытку отскока на рынке нефти и текущие позиции рубля, рассчитываем на дальнейшее, скорее, постепенное, оживление спроса в "голубых фишках" при сохранении интереса к внутренним секторам.