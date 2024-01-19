Российскому рынку для роста не хватает новых драйверов

В четверг, 18 января, российский фондовый рынок завершил сессию небольшим снижением. Внешний фон для торгов на отечественном рынке складывался не самый благоприятный – выходящая за океаном макростатистика наводит игроков на безрадостные прогнозы в отношении политики ФРС. Внутри страны обстановка для рынка достаточно безыдейная, и техническая картина складывается соответствующая — по-прежнему в консолидационном ключе, отмечает Зарина Саидова, аналитик ФГ «Финам»:

– По итогам торгов Индекс МосБиржи понизился на 0,20% до отметки 3 178,85 пункта, а долларовый Индекс РТС ослаб на 0,42% до уровня 1 124,98 пункта. Что касается динамики рубля, к 19:10 мск пара USD/RUB ушла в плюс на 0,11% до 89,05, а EUR/RUB – окрепла на 0,72% до 97,144.

Нефть марки Brent к 19:10 мск прибавляет в цене 0,85% до отметки $78,54 за баррель.

В отраслевом разрезе хуже рынка смотрелись потребительский сектор, металлурги и горнодобытчики, а лучше рынка — телеком и электроэнергетика.

В составе Индекса МосБиржи в наибольшем плюсе финишировали «Газпром» (+1,5%), префы «Мечела» (+1,3%) и «Полюс» (+0,9%). В наибольшем минусе оказались МКБ (-2,4%), Ozon (-2,2%) и «Сургутнефтегаз» (-1,8%).

С технической точки зрения Индекс МосБиржи находится в широком боковике 2960–3275 пунктов. В перспективе ближайших недель допускается размеренное укрепление индекса к верхней границе боковика.