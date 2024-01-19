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ПСБ: Видим потенциал снижения кривой ОФЗ на 15-20 б.п. до конца января

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

В четверг спрос наблюдался преимущественно на коротком конце кривой ОФЗ – доходность годовых бумаг снизилась на 51 б.п. – до 12,83%, 3-летних – на 8 б.п. – до 12,15% годовых.

Позитивным фактором для рынка является стабилизация инфляции – на 15 января годовая инфляция в РФ осталась на уровне 7,44% (данные вышли накануне). В целом, отсутствие дальнейшего ускорения роста цен снимает вопрос о дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики ЦБ на заседании в феврале. Исходя из данных Сбербанка по выдачи кредитов, кредитная активность в декабре продолжила снижаться в сегменте потребительских кредитов, стабилизировалась в ипотеке (уже с января может произойти резкое снижение за счет льготных программ).

При отсутствии признаков дальнейшего ускорения роста цен до конца января не исключаем возврат кривой ОФЗ к ноябрьским минимумам по доходности (11,6% по 5-летним ОФЗ и 11,7-11,75% - по 10-летним).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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