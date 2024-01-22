ПСБ: На текущей неделе поддержку котировкам ОФЗ окажет валютный рынок
Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ
Доходности ОФЗ за неделю продемонстрировала снижение на 10-50 б.п. – длинный конец кривой госбумаг фактически вернулся к локальным минимумам ноября (~11,6%-11,7% годовых). Позитивом для рынка стал хороший спрос на дебютном в этом году аукционе ОФЗ (при спросе 137 млрд руб. было размещено бумаг на 97 млрд руб.), а также стабилизация инфляции (на 15 января годовая инфляция в РФ осталась на уровне 7,44%).
На этой неделе ждем сохранения спроса на ОФЗ с фиксированным купоном за счет поддержки со стороны валютного рынка благодаря налоговому фактору. Сегодня доходность 10-летки может несколько скорректироваться вверх после пятничного сильного снижения. При этом видим потенциал роста котировок в среднесрочных 5-летних ОФЗ (11,73%), которые, напротив, несколько отстали.
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