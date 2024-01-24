ПСБ: Индекс МосБиржи во вторник не показал какой-либо значимой динамики, завершив торги вблизи отметки 3175 пунктов

Объёмы торгов остаются пониженными - вчера они составили 49,8 млрд руб. Поддержали рынок акции Газпрома, завершив день ростом на 1,4%, достигнув максимального значения с 13 ноября. Вновь невнятно выглядел финансовый сектор. Подавляющее большинство акций из данного сегмента оказались в ощутимом минусе. Можем отметить здесь лишь подорожавшие бумаги Сбербанка, а также подскочившие акции Совкомбанка, которые по итогам торговой сессии смогли обновить свой исторический максимум.

Под давлением был также сектор горной добычи и металлургии. Бумаги компаний чёрной металлургии заметно просели, при этом наименьшие потери понесли акции НЛМК, что, вероятно, связано с тем, что они отстают в динамики от бумаг ММК и Северстали, которые уже торгуются выше годовых максимумов. В ощутимом минусе оказались акции Распадской и Мечела из-за планов Минфина увеличить НДПИ для отрасли. В потребсекторе спросом пользовались расписки Русагро. После преодоления уровня сопротивления на отметке 1435 руб., вчера они ускорили свой рост. Краткосрочный взгляд на акции компании позитивный. Из прочих бумаг отметим подорожавшие акции Яндекса. Они в очередной раз отыгрывали новости, касающиеся разделения бизнеса. В дальнейшем ситуация будет повторяться до тех пор, пока не станут ясны параметры и условия реструктуризации компании. После этого можно ожидать устойчивого роста акций Яндекса при условии отсутствия негативных сюрпризов.