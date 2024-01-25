ПСБ: Henderson показал уверенные операционные результаты за 2023 год

Екатерина Хейфец, главный аналитик ПСБ



•Выручка: 16,8 млрд руб. (+35,1% г/г)

•Выручка розничных салонов: 13,8 млрд руб. (+34,3% г/г)

• LFL-выручка салонов: 10,2 млрд руб. (+27,3% г/г) • Выручка интернет-площадок: 1,1 млрд руб. (+44,6 % г/г)

• Доля онлайн-продаж в выручке: 17,1% (+0,4 п.п. г/г)

• LFL-посещаемость офлайн: 8,6 млн посещений (8,9% г/г)

• Торговая площадь: 44,5 тыс. кв. м. (+13,6 % г/г)

• Кол-во проданных изделий: 5,4 млн ед. (+25,7% г/г)



Бумаги компании отреагировали на публикацию отчетности положительно: +1,5% с начала торгов. Мы оцениваем результаты компании позитивно. Драйвером роста выручки компании стало развитие онлайн-сегмента продаж, а также наращивание трафика в розничные салоны. Компания также подтвердила намерение по выплатам дивидендов не менее 25 руб./акция (дивдоходность — 4,1%). Согласно дивполитике, компания направляет на выплаты не менее 50% чистой прибыли при достижении чистый долг/EBITDA ниже 2,5х. Henderson смог достигнуть объявленных в декабре показателей по прибыли (свыше 2 млрд руб.), несмотря на ослабление рубля и роста закупочных цен. Ждем публикацию финансовой отчетности компании за 2023 год, которая позволит оценить потенциал для роста и выплаты дивидендов. По-прежнему сохраняем осторожный взгляд на рынок fashion-ретейла в 2024 года и не ожидаем высоких показателей отрасли в первом полугодии.