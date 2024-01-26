ПСБ: Ориентируемся, что доллар сегодня будет торговаться в пределах 88,5-90 рублей
Станислав Дужинский, центр аналитики и экспертизы ПСБ
Вчера в конце дня валюты укрепились к рублю до уровня середины прошлой недели – доллар стоил 88,9 руб., а юань – 12,4 руб. Объем торгов в паре CNYRUB_TOM на этой неделе выше по сравнению с прошлой с преобладанием покупки валюты. По нашему мнению, импортеры по мере исчерпания товарных запасов, остававшихся с конца прошлого года, стали предъявлять больший спрос на иностранную валюту и активнее осуществляют трансграничные переводы. Несмотря на приближение налогового периода, объем торгов в паре USDRUB_TOM на этой неделе ниже по сравнению с предыдущей.
Утром доллар подорожал до 89,2 рублей. Допускаем, что экспортеры сегодня также будут не активны. При этом цена на нефть выросла до 82,1 долларов за баррель Brent, что может оказать поддержку рублю. Ориентируемся, что доллар будет сегодня будет торговаться в пределах 88,5-90 рублей.
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