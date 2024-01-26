ПСБ: Нефть - закрепление в диапазоне 80-85 долл./барр. удалось

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть Brent держатся около двухмесячных максимумов, и в течение недели уверенно росли, отыгрывая сильные статданные по США и стимулы со стороны Китая, что может поднять спрос на сырье в ближайшие месяцы.

В четверг цены подскочили более чем на 3% после того, как данные показали, что экономика США выросла сильнее ожиданий в 4 кв. 2023 г. (+3,3% кв/кв против 2%), что указывает на сохраняющуюся устойчивость крупнейшего в мире потребителя топлива. А ранее сырье росло на новостях о разворачивании Китаем больше денежных стимулов и планов предоставить еще больше мер по поддержке экономики.

Все это усиливает аппетит инвесторов к риску и надежды на то, что спрос на сырую нефть значительно укрепится в этом году. Аналогичные прогнозы ранее в этом месяце давали ОПЕК и МЭА.

Геополитическая нестабильность в Красном море несет опосредованное влияние на цены на нефть, так как реальных срывов поставок нет, но опасения так или иначе сохраняются.

Сегодня в фокусе статистика по США, а именно ценовой индекс PCE за декабрь, который является одним из ключевых показателей инфляции для ФРС, которая на следующей неделе проведет заседание.

Ожидается, что процентные ставки останутся неизменными (5,5%), но куда важнее будет риторика регулятора.