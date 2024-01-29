Комментарии

ПСБ: Доллар может торговаться в пределах 88,5-90,5 рублей

Станислав Дужинский, центр аналитики и экспертизы ПСБ

В пятницу рубль ослабел до уровня первых рабочих дней января – к закрытию торгов доллар стоил 89,7 руб., юань – 12,5 руб. Приближение даты налоговых выплат не смогло на прошлой неделе поддержать рубль, который дешевел со вторника. Считаем, что это связано с временным лагом между ценой на нефть и поступлением валютной выручки на рынок, который, по нашей оценке, составляет около 1,5 – 2 месяцев. Поскольку в конце ноября – начале декабря нефтяные цены были на низкой отметке, объем продаваемой экспортерами выручки не смог превысить увеличившегося спроса на валюту, запасы которой при текущем курсе может формировать население, а также компании, планирующие реструктуризацию и/или редомициляцию.

Утром в понедельник доллар пытался торговаться выше отметки 90 рублей. Но сегодня последний день налогового периода, поэтому мы ожидаем роста предложения валюты в первой половине дня и усиление позиций рубля. Ориентируемся, что доллар может торговаться в пределах 88,5-90,5 рублей. Завтра он может оказаться под некоторым давлением после окончания налогового периода, но основные фундаментальные факторы, поддерживающие рубль (меры валютного контроля, высокая ключевая ставка, ограничивающая спрос и продажи валюты Банком России) сохраняют свое действие, а цена на нефть Brent вернулась в диапазон $80–85 за баррель. Все это дает нам возможность оценивать текущий потенциал ослабления как ограниченный и позитивно оценивать перспективы рубля в обозримом будущем.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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