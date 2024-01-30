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Курсы валют ЦБ РФ на 30 января: 89,6090 руб/доллар США и 96,9777 руб/евро

ЦБ РФ с 30 января установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 89,6090 руб.
  • 1 евро - 96,9777 руб.
  • 10 китайских юаней - 124,4900 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0931 р. (0,10%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1168 р. (0,12%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1150 р. (0,09%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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