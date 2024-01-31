ПСБ: Ориентируемся на курс доллара в пределах 88,5-90,5 рублей
Станислав Дужинский, центр аналитики и экспертизы ПСБ.
Во вторник рубль подешевел относительно прочих мировых валют, нивелировав рост понедельника. Доллар к закрытию сессии стоил 89,7 рублей, юань – 12,4 рублей. При снижении активности экспортеров после окончания налогового периода вчерашний объем торгов был на 1/4 ниже понедельника, что привело к снижению предложения валюты. Большую часть дня цена на нефть, хоть и оставалась на высоком уровне, была под давлением, что также негативно отразилось на курсе.
Утром рубль торгуется на уровне вчерашнего закрытия. Сохраняем свой текущий прогнозный диапазон по курсу в 88,5-90,5 рублей за доллар. Но доллар может пытаться превысить его верхнюю планку ввиду вероятного сохранения пониженной активности экспортеров, традиционного после налоговых выплат.
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