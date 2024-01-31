ПСБ: Минфин предложит на аукционе короткие ОФЗ впервые с 2019 года

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Вчера доходности коротких и среднесрочных ОФЗ выросли на 6-10 б.п. (11,91% по 3-летним бумагам, 11,89% - по 5-летним). Отметим, что давление на котировки в данной части кривой было вызвано объявлением о размещении сегодня 2,5-летний выпуск ОФЗ 26226 помимо 14-летнего ОФЗ 26243. Ранее Минфин зарегистрировал 3 допвыпуска коротких ОФЗ-ПД по 100 млрд руб. каждый. На ожиданиях начала цикла снижения ставок в текущем году размещение коротких бумаг выглядит целесообразно для Минфина (с учетом того, что министерство не хочет увеличивать долю флоатеров в портфеле). В свою очередь, это частично снижает навес первичного предложения на длинные бумаги.

Также вчера глава ЦБ подтвердила свой прежний сигнал по ДКП – регулятор видит «пространство для снижения ставки в этом году, скорее во втором полугодии». Локально это также негативно для коротких бумаг, так как последние данные по инфляции и инфляционным ожиданиям могли несколько приблизить начало цикла снижения ставки.

В целом, заявление ЦБ подтверждает наши ожидания начала ослабления ДКП не ранее июня и оправдывает сохранение ставки на флоатеры, как минимум, на ближайшие 2-3 месяца.