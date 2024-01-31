ПСБ: Индекс МосБиржи завершил торги на максимальной отметке с конца ноября прошлого года, практически достигнув отметки 3200 пунктов

Объёмы торгов резко выросли, достигнув 82,5 млрд руб., что значительного выше значений, которые наблюдались последнее время. На рынке была смешанная динамика, однако сильный рост отдельных акций позволил индексу подрасти. Продолжили восходящую динамику бумаги ЛУКОЙЛа, которые показали один из лучших результатов в нефтегазовом секторе. Вчера они вышли за границы понижательного тренда, что даёт основания ожидать сохранения их роста. Увеличился спрос на бумаги финансовых компаний. Лучше рынка были акции TCS Group, Совкомбанка и ВТБ. Лидером среди бумаг из сегмента горной добычи и металлургии стали акции Мечела.

Вчера они прибавили более 5%, тем самым вернувшись к максимумам, которые были достигнуты 3 января. Ускорили рост бумаги Северстали в преддверии публикации отчётности за II п 2023 г. 2 февраля. Также в ближайшие дни может стать известна рекомендация СД компании по дивидендам. Заметно прибавили расписки X5 Group без значимых новостей. На 2% подорожали акции Магнита, вновь поднявшись выше 7000 руб. В списке лидеров снова оказались бумаги Яндекса, преодолев вчера уровень 3000 рублей.