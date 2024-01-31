Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 31 января: 5 805,9800 руб/1 г золота и 66,0400/1 г серебра ЦБ РФ с 31 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 805,9800 руб.

1 грамм серебра - 66,0400 руб.

1 грамм платины - 2 649,6499 руб.

1 грамм палладия - 2 798,9299 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 9,1601 р. (0,16%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0200 р. (0,03%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 36,5899 р. (1,40%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 73,5101 р. (2,70%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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