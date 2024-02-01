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ПСБ: Индекс МосБиржи смог вчера подняться выше отметки 3200 пунктов

Объёмы торгов остались повышенными, составив по итогам дня 70,6 млрд руб. Драйвером роста стали бумаги нефтегазовых компаний. После пяти сессий снижения подскочили акции Газпрома, прибавив за день чуть меньше 2%. Это произошло на фоне новостей о предстоящем собрании СД, который рассмотрит вопрос проведения ГОСА. В списке лидеров оказались также акции Татнефти. В начале января они прошли через дивидендную отсечку и с тех пор двигались в боковике. Вновь сильно выглядели бумаги ЛУКОЙЛа, за четыре предыдущие сессии они прибавили более 4%. В секторе горной добычи и металлургии отметим акции Мечела. «Префы» компании преодолели отметку 400 руб., завершив день на максимальном значении с августа 2011 года. Самый сильный однодневный рост с 17 июля показали бумаги Полюса. При этом значимых новостей, которые могли бы объяснить столь сильный импульс, не было. В то же время аутсайдерами стали акции Полиметалла.

Сказывается неясная ситуация со статусом бумаг на Московской Бирже, а также выходом главного акционера из капитала компании и планы продать российские активы до конца февраля. Безыдейно выглядели акции финансовых компаний. Ключевые бумаги, акции ВТБ и Сбербанка, здесь показали лишь символический плюс, в минусе же оказались расписки TCS Group и бумаги Мосбиржи. Акции Яндекса показали небольшое снижение после четырёх сессий сильного роста, по итогам которого котировки ИТ компании подорожали на 16%. Ускорили рост во время вечерней сессии бумаги Самолёта в преддверии публикации финансовой отчётности за IVкв. 2 февраля.

Ожидаем, что индекс МосБиржи сегодня будет двигаться в диапазоне 3200-3235 пунктов. Не исключаем, что из-за снижения цен на нефть индекс может вновь опуститься к нижней границе данного диапазона. При этом уход под отметку 3200 пт. пока маловероятен. Предпочтение отдаём внутренним секторам, в первую очередь финансам и бумагам Самолёта.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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