Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 1 февраля: 5 889,8799 руб/1 г золота и 66,5200/1 г серебра ЦБ РФ с 1 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 889,8799 руб.

1 грамм серебра - 66,5200 руб.

1 грамм платины - 2 666,6699 руб.

1 грамм палладия - 2 825,2300 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 83,9000 р. (1,45%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4800 р. (0,73%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 17,0201 р. (0,64%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 26,3001 р. (0,94%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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