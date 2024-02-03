ПСБ: Авторынок: позитивная динамика в январе

Екатерина Хейфец, главный аналитик ПСБ

Легковые авто: 79,9 тыс. (+62% г/г, -32% м/м)

LCV: 7,1 тыс. (+45% г/г, -44% м/м)

Грузовики: 7,4 тыс. (+10% г/г, -39%)

Автобусы: 1,7 тыс. (-16% г/г, -47%)

Совокупный объем продаж — 95,6 тыс. авто (+53% г/г, -34 м/м)

Реализация новых автомобилей продолжает демонстрировать значительный рост на фоне низкой базы начала 2023 года. Тем не менее стоит отметить сокращение продаж по сравнению с декабрем из-за выраженной сезонности продаж, а также роста ключевой ставки. Считаем, что до середины 2024 года на рынок продолжит влиять ужесточение условий кредитования. Из положительных факторов — программы господдержки для автопроизводителей, льготные программы автокредитования и лизинга, а также развитие электронного ретейла и необходимость насыщения спроса на ушедшие европейские бренды. В 2024 году драйверами роста станут сегменты LCV и грузовых авто.

Ожидаем, что на рынке LCV главными игроками останутся российские бренды, в первую очередь Соллерс. На конец 2023 года марки УАЗ и Соллерс (входят в ГК Соллерс) совокупно занимали почти треть рынка LCV. Включили Соллерс в топ-5 бумаг января. Наш таргет на горизонте 12 месяцев — 1450 руб./акция.