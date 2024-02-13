Комментарии

ПСБ: В отсутствие активизации экспортеров доллар сегодня может пойти выше, к отметке 92 руб.

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Курс доллара в понедельник продолжил повышение, завершил торги на максимумах с самого начала января, у отметки 91,3 руб. Юань подорожал к рублю ощутимо меньше в условиях длинных выходных в КНР и реализации со стороны ЦБ.  Ослабление рубля происходило при резком сокращении торговой активности в ключевых парах, отражающей крайне невысокую активность экспортеров и спекулятивных участников, сдерживаемых в том числе и неоднозначным внешним фоном: на мировых фондовых и валютных рынках преобладали консервативные настроения, а котировки нефти Brent в течение большей части дня находились под давлением и лишь вечером вернулись выше 82 долл./барр.

Техническая картина по паре доллар-рубль, удержавшейся вчера выше 200-дневной средней, указывает на пространство развития роста американской валюты. В условиях сохранения пониженного предложения валюты со стороны экспортеров, несмотря на комфортные ценовые уровни на рынке нефти, доллар может протестировать отметку 92 руб. уже сегодня-завтра. Целевым на сегодня по доллару видим диапазон 90,8-92,2 руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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