ПСБ: Ждем индекс МосБиржи сегодня выше 3250 пунктов

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Индекс МосБиржи в понедельник смог показать сдержанный рост второй день подряд, восстанавливаясь после безновостной просадки четверга. В условиях постепенного улучшения настроений лучше смотрелись внутренние сектора. В финсекторе отметим усиление роста акций Сбербанка, поднявшихся в район максимумов прошлого года. В лидеры роста первого рабочего дня недели вышел российский hi-tech, раллирующий при заметном росте торговой активности на ожиданиях позитивных корпновостей: в ТОП5 растущих бумаг попали расписки OZON и HeadHunter, а также акции Софтлайна и Астры. Сегмент остается наиболее насыщенным идеями органического роста и, как мы рассчитываем, будет и в среднесрочной перспективе оставаться в фокусе внимания инвесторов. Несколько неожиданно продолжилось ралли в акциях ГК ПИК, подстегнувших спрос и на бумаги других девелоперов, ЛСР и Etalon. Ждем активизации спроса и на акции Самолета, выглядящих наиболее привлекательно с фундаментальной точки зрения и пока отстающих от сегмента. Преобладала повышательная динамика и в потребсекторе, где мы выделим ощутимый отскок котировок М.Видео и Русагро, а также возрат на пики года Х5.

А вот в сырьевых секторах, несмотря на слабый рубль, наблюдалась смешанная динамика. Из идей роста выделим сохранение сдержанных покупок в ЛУКОЙЛЕ, подъем котировок "префов" Транснефти, на наш взгляд, естественный перед сплитом, способным стать триггером дальнейшего роста, и развитие ралли в Башнефти, остающей одной из интересных дивидендных идей в "нефтянке".

Менее идейные бумаги, - Газпром, Полиметалл, а также не порадовавшие в пятницу НОВАТЭК и Норникель, сохранили инерцию к снижению. Обращаем внимание на акции сталелитейщиков, в которых второй день подряд ощущается ослабление давления продавцов: "фишки" отрасли, в первую очередь Северсталь и НЛМК, уже выглядят неплохо отпадавшими и технически, да и фундаментально смотрятся достаточно перспективно для восстановления позиций.

Сегодня индекс МосБиржи может продолжить движение к осенним пикам и перейти в зону 3250-3300 пунктов при поддержке сохранения спроса на идейные бумаги "нефтянки" и акции банков во главе с ЛУКОЙЛОМ и Сбербанком. Ждем продолжения ралли в ИТ-секторе, допуская смещение покупок в отстающий ВК, а также более выраженных попыток выкупить просадку в сталелитейщиках.

