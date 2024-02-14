ПСБ: В отсутствии новых сигналов от ЦБ рынок госбумаг сохраняет боковое движение

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

В преддверии сегодняшних аукционов ОФЗ кривая госбумаг во вторник поднялась в пределе 1-3 б.п. - доходность 5-летних ОФЗ составила 12,02%, 10-летних - 12,12% годовых.

Сегодня Минфин предложит инвесторам уже традиционный набор бумаг - один короткий 2,5-летний выпуск с лимитом 10 млрд руб. и безлимитный длинный 14-летний выпуск ОФЗ. Пока совокупный еженедельный спрос на аукционах сохраняется на уровне ~100 млрд руб., однако для роста котировок госбумаг на вторичном рынке данного спроса недостаточно. Кроме того, не исключаем, что в преддверии заседания ЦБ в эту пятницу инвесторы могут предпочесть занять выжидательную позицию.

Мы по-прежнему ожидаем сохранение ставки и нейтрального сигнала ЦБ, что будет способствовать дальнейшей широкой консолидации рынка ОФЗ вблизи текущих уровней в ближайшие несколько месяцев.