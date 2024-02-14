ПСБ: Операционные показатели OZON за 2023 год: активный рост продаж

Екатерина Хейфец, главный аналитик ПСБ

Ключевые результаты:

GMV: 1,7 млрд руб. (+110% г/г)

Количество заказов: 950 млн шт. (2х г/г)

Число активных пользователей: 46 млн (+30,7% г/г)

Чистый денежный поток от операционной деятельности: 80 млрд руб.

Логистическая инфраструктура: 2,5 млн кв. м. (+92% г/г)

Количество пунктов выдачи: 45 тыс. шт. (3х г/г)

Бумаги Ozon в течение последних двух дней показывали активный рост в ожидании сильных результатов. В связи с чем ожидаем коррекцию в ближайшее время за счет фиксации прибыли на факте публикации отчетности. Оцениваем результаты положительно. Озон является крупнейшим публичным игроком на рынке e-commerce и как следствие бенефициаром бума развития маркетплейсов в России. По итогам 9 месяцев платформа компания показала сдержанные финансовые результаты (чистый убыток вырос до 22 млрд руб., EBITDA оказалась отрицательной и достигла -3,9 млрд руб.) на фоне роста инвестиций на маркетинг и логистическую инфраструктуру. Сегодня в пресс-релизе компания заявила о положительной скорректированной EBITDA по итогам года. Ожидаем, что по итогам года компания может показать умеренные финансовые результаты. Считаем, что Ozon будет смотреться идейно после редомициляции, в краткосрочной перспективе сохраняем осторожный взгляд. Тем не менее на горизонте 12 месяцев наш таргет для компании — 3674 руб./акция, так как ждём позитивных новостей по переезду компании.