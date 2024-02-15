ПСБ: Данные по инфляционным ожиданиям поддержат рынок ОФЗ

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Котировки госбумаг вчера приостановили снижение – изменение доходностей ОФЗ по итогам торгов в среду составило ~1 б.п.: с приближением заседания ЦБ инвесторы предпочитают занять выжидательную позицию.

Итоги аукционов Минфина вчера были без сюрпризов – умеренный спрос на длину сохраняется при невысокой активности в коротком выпуске. Вместе с тем, совокупный спрос по итогам 2 аукционов вновь превысил 100 млрд руб.

Данные по инфляции вчера вышли нейтральными – инфляция стабилизировалась, однако о снижении пока говорить преждевременно (на 12 февраля годовой рост цен вернулся к 7,4%). Более интересна были данные по инфляционным ожиданиям населения, которые в феврале продолжили резкое снижение до 11,9% с 12,7% в январе; синхронно падает и наблюдаемая инфляция.

Хотя уровень инфляционных ожиданий для Банка России остается повышенным, вероятность более раннего снижения ставки выросла, что создает определенную интригу в части смягчения риторики ЦБ по итогам пятничного заседания. Ожидаем, что сегодня данные ожидания могут поддержать рынок ОФЗ.