ПСБ: Индекс МосБиржи сегодня может перейти к проторговке 3250 пунктов

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Российский рынок акций в ходе вчерашней торговой сессии растерял импульс к росту: индекс МосБиржи не смог удержаться выше 3250 пунктов и завершил день чуть ниже. Динамика ключевых "фишек" была смешанной: в сырьевых секторах инвесторы предпочли частично зафиксировать прибыль на фоне некоторого ухудшения внешнего фона, в частности, вечернего отката котировок Brent, триггером для которого стали невыразительные недельные данные по рынку энергоносителей в США, показавшие как сильный рост запасов сырой нефти, так и ослабления потребления и снижение загрузки НПЗ в стране.

В результате в нефтегазовом секторе ключевые бумаги показали умеренное снижение (исключение составили бумаги Транснефти, продолжающиеся пользоваться спросом перед дроблением и достигшие 167 тыс. руб., максимума с лета 2021 года). Акции металлургов также преимущественно умеренно скорректировались, слабее всех в секторе выглядел безыдейный НорНикель. инерционно находящийся под давлением продавцов, отыгрывающих слабую финотчетность.

Накрыла волна фиксации прибыли и ИТ-сектор, где Яндекс и OZON откатились от своих пиков после публикации операционных результатов последнего, на наш взгляд, сильной. В целом, откат здесь выглядит логичным после бурного роста последних дней, сформировавшего техническую перегретость в ряде бумаг.

Поддержку рынку оказывал точечный спрос в финсекторе, девелоперах и потребсекторе, где участники рынка отыгрывали дивидендные и корпоративные ожидания. Так, в первом покупки фокусировались в акциях Сбербанка, завершивших торги умеренным ростом и протестировавших отметку 290 руб., максимумы с января прошлого года. Во втором отметим попытки развития ралли в ЛСР, правда, ослабшего в конце дня, а также отскок в выглядящем перепроданным Самолете. В потребсекторе выделим уверенный рост Магнита и ГК Черкизово, - от обеих компаний ждем хороших финрезультатов и дивидендов. Кроме того, по последним триггером переоценки выступила новость о проведении Совета директоров 16 февраля, на котором будут рассмотрены рекомендации по дивидендам.

Сегодня, учитывая сохранение консервативного настроя на нефтяном рынке и отсутствие значимых новостей по ключевым "фишкам", индекс МосБиржи может продолжить проторговывать район 3250 пунктов. Целевым по индексу сегодня видим диапазон 3225-3260 пунктов. Переход к росту в дальнейшим с целью обновления осенних пиков, на мой взгляд, остается наиболее вероятным сценарием.