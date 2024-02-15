ПСБ: Яндекс отчитался: показатели выше прогнозов аналитиков

Екатерина Хейфец, главный аналитик ПСБ

Ключевые результаты за 4 кв. и весь 2023 г.:

Выручка: 249 млрд руб. (+51% г/г), 800,1 млрд руб. (+53% г/г)

Скорр. EBITDA: 32,9 млрд рцб. (+92% г/г), 96,9 млрд руб. (+51% г/г)

Рентабельность скорр. EBITDA за 2023 г: 12,1% (-0,2 п.п.)

Скорр. чистая прибыль за 2023 г.: 27,4 млрд руб. (+155% г/г)

Операционная прибыль: 2,9 млрд руб. (-52% г/г), 28,4 млрд руб. (+115%)

Capex: 38,6 млрд руб. (+91% г/г), 90,6 млрд руб. (+79% г/г)

Выручка по топ-сегментам за 2023 г.:

Поиск и портал: 337,5 млрд руб. (+49% г/г)

E-commerce: 178,8 млрд руб. (+77% г/г)

Райдтех: 165,8 млрд руб. (+36% г/г)

О2О –сервисы: 85,6 млрд руб. (+93% г/г)

Оцениваем результаты позитивно. Основным драйвером роста выручки по-прежнему остается сегмент Поиск и портал (доля в выручке 36%). Компания активно развивается и является лидером на рынке поисковых систем, рекламы и райдтеха (такси, СИМы, каршеринг). Тем не менее в 2023 году значительно выросли и капитальные затраты. Среди основных направлений инвестиций: развитие маркетплейса, сервисов доставки еды и развлекательных порталов. Вместе с отчетностью компания сообщила о единогласном одобрении СД Yandex N.V. сделки по продаже российских активов. Однако новых подробностей по обмену или выкупу акций пока не сообщалось. ВОСА по сделке назначено на 7 марта.

Сохраняем положительный фундаментальный взгляд на компанию и считаем Яндекс ключевым игроком российского ИТ сектора. Наш таргет на горизонте 12 месяцев — 4650 руб./акция