ПСБ: Сегодня не исключено обновление индексом МосБиржи осенних максимумов

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Индекс МосБиржи в четверг сумел вернуться к росту и завершил торги у отметки 3265 пунктов, вплотную приблизившись к осенним максимумам при оживлении спроса на отдельные ключевые "голубые фишки" нефтегазового и банковского секторов. Развитие повышательной динамики рынка происходило на фоне улучшения конъюнктуры рынка нефти и волны ослабления рубля к доллару и юаню. В результате "весовые" акции Сбербанка и ЛУКОЙЛ вернулись к максимумам этой недели, среди нефтяных бумаг бурный рост продемонстрировали "префы" Сургутнефтегаза, впервые в истории преодолевшие отметку в 60 руб., обновили многолетние максимумы акции Башнефти.

А в лидеры роста вышел ряд "фишек" внутренних секторов: возобновившие, весьма резвый, отскок бумаги QIWI, акции Ростелекома, превысившие 83 руб. впервые с января 2022 года на дивидендных ожиданиях, акции ВК и расписки OZON, в которые сместился спрос на фоне небольшой просадки интереса в Яндексе "по факту" публикации финотчетности за 2023 год, по нашему мнению, очень неплохой. Продолжился подъем бумаг девелоперов: вчера около 3% прибавили ПИК и Эталон. Отметим схожий рост курса акций ТМК, вышедших из почти месячной консолидации. Рассчитываем на оживление покупок и в других бумагах сталелитейщиков.

В аутсайдерах дня оказались расписки TCS Group. по которым прерываются торги на редомициляцию. Мы склонны ждать, что после смены юрисдикции навес предложения в ее бумагах будет оперативно "впитан" крупными игроками, допуская, что сильной просадки котировок с текущих уровней может и не быть: инвестиционный профиль компании, способной продолжить демонстрировать высокие темпы роста финпоказателей и вернуться к выплате дивидендов, выглядит крайне привлекательно.