ПСБ: Инвесторы опасаются жесткой риторики ЦБ по итогам заседания
Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ
Вчера инвесторы проигнорировали позитивные данные по резкому снижению инфляционных ожиданий населения в феврале до 11,9% с 12,7% в январе – кривая ОФЗ продолжила свой поступательный рост в преддверии сегодняшнего заседания регулятора. В результате по итогам четверга доходности госбумаг выросли на 4-6 б.п. (12,06% - по 5-летним ОФЗ и 12,17% - по 10-летним).
Активизация продаж госбумаг перед заседанием говорит о растущих опасениях сохранения жесткой риторики ЦБ. В целом, это соответствует нашему прогнозу – не ожидаем начала цикла снижения ключевой ставки ранее середины года. Пока наша стратегия сохранения в портфеле флоатеров (50%-70%) себя оправдывает и, вероятно, останется актуальной еще, как минимум, 2-3 ближайших месяца.
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