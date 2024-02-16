ПСБ: Инфляция в январе: сигналы о снижении инфляционного давления усилились

В январе рост цен ускорился до 0,86 м/м против 0,73% м/м в декабре, но был ниже средних январских значений за последние 10 лет (около 1% м/м). Усиление прироста произошло за счет разового фактора – повышения тарифов (жкх, транспорта и т.д.).

Уровень годовой инфляции остался около 7,4% г/г, что оказалось выше оценок на основе недельных данных (7,2–7,3%). Отклонение сформировано за счет более сильного роста цен на услуги населению: в недельных данных не был учтен рост цен на выездной туризм и ряд тарифов на транспорт, который в январе оказался значительным.

Индекс базовой инфляции, характеризующий динамику ее устойчивой компоненты, также ускорил рост: +0,6% м/м против +0,4% м/м в декабре. Однако в сезонно-очищенном аннуализированном выражении (SAAR) базовая инфляция сократилась вдвое относительно осенних значений и стабилизировалась в районе 5–6%, что незначительно выше цели ЦБ РФ по инфляции (4%). Это сигнал о существенном снижении инфляционного давления, который был подтвержден резким сокращением наблюдаемой населением инфляции и инфляционных ожиданий в декабре-январе (с 14,2% до 11,9%). Снижение инфляционных ожиданий за 2 месяца было максимальным с 2015 года, если не учитывать волатильность II квартала 2022 года.

Основной вклад в инфляцию по-прежнему вносит рост цен на продукты питания, где фиксируется устойчивое сезонное удорожание плодоовощной продукции (+7,3% м/м и 19,6% г/г). Без овощей и фруктов январский рост цен в продовольственном сегменте составил скромные 0,43% м/м, а в годовом выражении 6,5% г/г, что сопоставимо с динамикой цен на непродовольственные товары (0,47 м/м и 6,23% г/г).

Также значимый вклад в инфляцию продолжают вносить услуги населению (рост на 0,78% м/м и 8,1% г/г). В январе повышались административные тарифы (жкх, транспорт), и без их учета вклад услуг в инфляцию был бы меньше.

Таким образом, фиксируются сигналы о стабилизации инфляции и снижении инфляционного давления. Пока уровень инфляции и инфляционных ожиданий остается выше параметров, соответствующих цели Банка России по инфляции. Но шансы на устойчивое снижение инфляции существенно возрастают при развитии наблюдаемых трендов (стабилизация базовой инфляции, сокращение разовых инфляционных факторов, снижение инфляционных ожиданий, закрепление курсовой стабильности и т.д.).

Наш прогноз инфляции на конец 2024 года снижен с 5,9% г/г до 5,6% г/г. Считаем, что в текущих условиях Банк России возьмет паузу в принятии решений по ключевой ставке, чтобы убедится в снижении инфляционного давления и отсутствии рецидива с повышенным ростом цен. Пока сохраняем прогноз относительно начала снижения ключевой ставки (июнь 2024 года). Но вероятность более раннего старта цикла снижения ключевой ставки выросла. Прогноз ключевой ставки на конец 2024 года без изменений – 12%.