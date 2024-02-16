Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 16 февраля: 5 860,4102 руб/1 г золота и 65,2000/1 г серебра ЦБ РФ с 16 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 860,4102 руб.

1 грамм серебра - 65,2000 руб.

1 грамм платины - 2 618,6001 руб.

1 грамм палладия - 2 656,9800 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 7,3102 р. (0,12%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,0300 р. (3,02%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 25,8800 р. (1,00%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 81,8999 р. (3,18%) . dims

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