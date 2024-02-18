Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 18 февраля: 5 963,1001 руб/1 г золота и 67,3200/1 г серебра ЦБ РФ с 17 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 963,1001 руб.

1 грамм серебра - 67,3200 руб.

1 грамм платины - 2 666,0701 руб.

1 грамм палладия - 2 862,4500 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 102,6898 р. (1,75%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,1200 р. (3,25%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 47,4699 р. (1,81%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 205,4700 р. (7,73%) . dims

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