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ПСБ: Возобновление продаж валюты Банком России и активизация экспортеров способны вернуть курс доллара "под" 90 руб. на этой неделе

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Курс доллара в пятницу пытался продолжил уверенный рост и протестировал отметку в 93 руб., но к концу торговой сессии растерял все внутридневные приобретения, отступил к 92,2 руб. Повышенная волатильность курсов основных валют к рублю сопровождалась ростом торговой активности, в парах с долларом и евро - весьма резким. Способствовали стабилизации позиций рубля в самом конце пятничной торговой сессии торгов рост нефтяных котировок, а также перспектива насыщения рынка валютой экспортерами и Банком России после завершения "длинных" выходных в КНР.

Сегодня доллар инерционно предпринимает робкие попытки расти. Я склонен ждать смены тенденции в основных валютных парах, с возвращением курса доллара  на этой неделе в диапазон 85-90 руб. Рассчитываю, что рублю окажут поддержку в первую очередь возобновление продаж юаней со стороны Банка России и активизация предложения со стороны экспортеров в рамках подготовки к налоговым выплатам 28 февраля. Полагаю, что фактор "короткой" недели (пятница - выходной) может выступить дополнительным фактором поддержки. Сегодня целевым по доллару видится диапазон 91-92,5 руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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