ПСБ: Вчера российский рынок продолжил снижаться, индекс МосБиржи по итогам торгов откатился на 0,3%

Объёмы торгов резко просели, оказавшись в итоге на минимальной отметке за неделю – немногим выше 63 млрд руб. На рынке наблюдалась смешанная динамика. При этом наблюдалось ощутимое падение в отдельных бумагах. В первую очередь отметим акции Полиметалла. Вчера они упали почти на 10% после сообщений о финализации сделки по продаже российских активов компании. Новых вводных данное событие не принесло. Скорее это закрытие позиций инвесторами. С точки зрения держателей акций на Московской Бирже перспективы крайне туманны. Вполне вероятен делистинг акций осенью 2024 года после завершения обмена на бумаги в Казахстане.

Сильно просели вчера акции Башнефти на фоне публикации финансовых результатов за 2023 год, которые не оправдали ожидания рынка. Надежда на более высокую прибыль привели к тому, что обыкновенные акции компании с середины декабря прибавили почти 40%. Фиксация по факту объявления рекомендации СД Черкизово по дивидендам привело к откату котировок, даже несмотря на то, что размер выплат оказался немного выше ожиданий. Продолжили корректироваться акции Яндекса. Это волне ожидаемо на фоне бурного роста за последние два месяца. Из тех бумаг, которые, наоборот, заметно прибавили, хотели бы выделить акции финансовых компаний. Почти на 8% подорожали бумаги Совкомбанка, завершили день на месячных пиках акции ВТБ в преддверии публикации отчётности. Переписали исторический максимум «префы» Сургутнефтегаза.