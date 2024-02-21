ПСБ: Котировки ОФЗ продолжат дрейфовать вблизи текущих уровней в ближайшие 2-3 месяца

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Во вторник котировки ОФЗ перешли к консолидации – доходности изменились разнонаправленно в пределе 2-3 б.п. (12,27% по 5-летним ОФЗ, 12,25% - по 10-летним). Минфин сегодня проведет аукционы с уже стандартным набором бумаг – инвесторам будет предложен 10-летний выпуск без лимита и 2,5-летний выпуск с лимитом 10 млрд руб. Напомним, последние аукционы стабильно проходили со спросом более 100 млрд руб., что может являться индикатором настроений инвесторов на рынке госбумаг на завтрашнем размещении.

Ожидаем, что котировки классических госбумаг продолжат дрейфовать вблизи текущих уровней в ближайшие 2-3 месяца в отсутствии сигналов по снижению инфляции и ключевой ставки. Таким образом, корпоративные флоатеры пока по-прежнему остаются топ идеей на российском долговом рынке. На вторичном рынке рекомендуем обратить внимание на выпуски МЕТАЛИН1P6, Газпнф3P7R, ВЭБP-37, АФБАНК1Р11, РСЭКСМБ2Р4, купоны которых привязаны к ключевой ставке или RUONIA с премией 110-250 б.п. Достаточно интересно выглядит сегодняшнее размещение выпуска Газпром нефть с ориентиром купона RUONIA + 150 б.п.