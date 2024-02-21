Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 21 февраля: 5 988,7998 руб/1 г золота и 68,5400/1 г серебра ЦБ РФ с 21 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 988,7998 руб.

1 грамм серебра - 68,5400 руб.

1 грамм платины - 2 687,0200 руб.

1 грамм палладия - 2 838,4500 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 52,9299 р. (0,89%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1800 р. (0,26%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 27,9299 р. (1,05%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 30,8001 р. (1,10%) . dims

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