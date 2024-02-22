Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 22 февраля: 6 030,4302 руб/1 г золота и 68,5300/1 г серебра ЦБ РФ с 22 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 6 030,4302 руб.

1 грамм серебра - 68,5300 руб.

1 грамм платины - 2 701,5200 руб.

1 грамм палладия - 2 924,4199 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 41,6302 р. (0,70%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0100 р. (0,01%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 14,5000 р. (0,54%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 85,9700 р. (3,03%) . dims

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