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ПСБ: После длинных выходных аппетит к риску на рынке ОФЗ может восстановиться

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

За неделю доходности коротких и среднесрочных ОФЗ подросли на 14-15 б.п. (12,40% по 3-летним ОФЗ, 12,30% - по 5-летним) – инвесторы отыгрывали повышение прогноза ЦБ по средней ключевой ставки с 12,5–14,5% в октябре до 13,5–15,5%. Доходность длинных 10-летних ОФЗ выросла только на 3 б.п. – долгосрочные ожидания по нормализации денежно-кредитной политики ЦБ по-прежнему сохраняются.

В целом рынок классических ОФЗ после прошедшего заседания ЦБ 16 февраля испытывает дефицит идей – снижение ключевой ставки ранее середины года инвесторам ждать, скорее всего, не стоит. В результате, на горизонте 4-5 месяцев по-прежнему рекомендуем основной объем облигационного портфеля держать в корпоративных флоатерах (МЕТАЛИН1P6, Газпнф3P7R, ВЭБP-37, АФБАНК1Р11, РСЭКСМБ2Р4).

Негативный сценарий по новым санкциям на выходных не реализовался, что локально может поддержать рублевые активы и рынок ОФЗ, в частности. Вместе с тем, кардинально картину рынка госбумаг это не изменит - в отсутствии явных сигналов торможения инфляции котировки ОФЗ продолжат находиться в боковике.  


/ Сибирское Информационное Агентство /
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