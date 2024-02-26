ПСБ: Brent под давлением, но рассчитываем на удержание диапазона 80-85 долл./барр.

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть Brent за неделю потеряли около 3%, причем основное снижение произошло в пятницу. До этого в плюс сырью играло возвращение Китая после празднования Нового года по лунному календарю и сохранение напряженности в Красном море, вкупе с коррекционным движением долларового индекса. Однако со стороны ФРС в конце недели поступили сигналы о возможности затягивания снижения ставки на несколько месяцев, что не добавило нефти оптимизма.