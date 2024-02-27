ПСБ: В отсутствии триггеров для снижения ключевой ставки давление на котировки классических ОФЗ будет сохраняться

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

В понедельник сохранились продажи на средней части кривой – доходность 3-летних бумаг выросла на 9 б.п. – до 12,5%, 5-летних – на 7 б.п. – до 12,37% годовых. Короткие ОФЗ (1 год) и длинные (10 лет) прибавили при этом 1 б.п. по доходности – 14,4% и 12,29% годовых соответственно.

Снижение котировок среднесрочных бумаг на участке 3 лет наблюдается с января, когда Минфин на аукционах стал предлагать выпуски ОФЗ данного срока. Сегодня также будут анонсированы традиционные аукционы в среду в уже привычном формате – длинный выпуск без лимита предложения и 3-летний с лимитом 10 млрд руб.

В целом, в отсутствии триггеров для снижения ключевой ставки давление на котировки классических ОФЗ будет сохраняться. Возврат на рынок идеи ослабления ДКП ЦБ ожидаем не ранее апреля-мая, в результате чего по-прежнему рекомендуем держать корпоративные флоатеры в портфеле (50%-70% от позиции).