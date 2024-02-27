Комментарии

ПСБ: Сегодня доллар продолжит откатываться

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Рубль начал неделю уверенным укреплением к доллару и юаню. Отсутствие значимого негатива от новой порции антироссийских санкций способствовало волне закрытия краткосрочных позиций по валюте спекулятивными игроками, что, в свою очередь, дополнилось устойчивостью предложения валют со стороны экспортеров, естественной перед налоговыми выплатами 28 февраля, а также продажами ЦБ. В результате объем торгов парой доллар-рубль с поставкой "завтра" продолжил повышаться и превысил 1,26 млрд долл. (это максимум с 16 февраля), причем перевес предложения опустил доллар ниже 92,4 руб. Юань - вернулся к 12,76 руб., растеряв приобретения прошлой недели.

Сегодня утром и курсы доллара и юаня  продолжают находиться под небольшим давлением. Отмечу, что техническая картина в обеих парах уже говорит о высокой вероятности развития фазы восстановления рубля. Поддержку рублю оказывает и внешняя конъюнктура - цены на нефть Brent вчера вечером смогли подрасти, вернувшись выше 200-дневной средней (район 82 долл./барр.), стоимость Urals сохраняет привычный дисконт к Brent, отражая устойчивость к санкционному давлению.

По-прежнему склонен рассчитывать на развитие отката доллара, с базовой целью выхода к 90 руб. на фоне активизации экспортеров. Сегодня жду, что американская валюта перейдет в диапазон 91-92 руб., тяготея к его нижней границе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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