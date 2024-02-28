ПСБ: Доходности ОФЗ-ПД остаются под давлением – «минутки» ЦБ подтвердили сигнал о продолжительном сохранении жесткой ДКП

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Во вторник доходности госбумаг продолжили плавное восходящее движение – кривая поднялась на 2-3 б.п. (12,52% годовых по 3-летним ОФЗ, 12,32% - по 10-летним). Сигналы для роста ожиданий инвесторов по снижению ставки по-прежнему отсутствуют, что давит на котировки госбумаг. Опубликованные вчера «минутки» ЦБ по сути повторили комментарии главы ЦБ на пресс-конференции по итогам заседания 16 февраля. Ключевой сигнал – сохранение жесткой ДКП продолжительное время.

Сегодня Минфин на аукционе вместо короткого классического выпуска предложит ОФЗ-ИН, а также длинный 14-летний выпуск. В условиях сохранения жесткой политики ЦБ и положительной реальной ключевой ставки инфляционные ОФЗ выглядят менее интересно по сравнению с флоатерами – не ожидаем увидеть значимый спрос на ОФЗ-ИН на аукционе.

В целом, как минимум в ближайшие несколько недель давление на котировки ОФЗ-ПД будет сохраняться; покупка корпоративных флоатеров в портфель остается актуальной.