Комментарии

ПСБ: Доходности ОФЗ-ПД остаются под давлением – «минутки» ЦБ подтвердили сигнал о продолжительном сохранении жесткой ДКП

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Во вторник доходности госбумаг продолжили плавное восходящее движение – кривая поднялась на 2-3 б.п. (12,52% годовых по 3-летним ОФЗ, 12,32% - по 10-летним). Сигналы для роста ожиданий инвесторов по снижению ставки по-прежнему отсутствуют, что давит на котировки госбумаг. Опубликованные вчера «минутки» ЦБ по сути повторили комментарии главы ЦБ на пресс-конференции по итогам заседания 16 февраля. Ключевой сигнал – сохранение жесткой ДКП продолжительное время.

Сегодня Минфин на аукционе вместо короткого классического выпуска предложит ОФЗ-ИН, а также длинный 14-летний выпуск. В условиях сохранения жесткой политики ЦБ и положительной реальной ключевой ставки инфляционные ОФЗ выглядят менее интересно по сравнению с флоатерами – не ожидаем увидеть значимый спрос на ОФЗ-ИН на аукционе.

В целом, как минимум в ближайшие несколько недель давление на котировки ОФЗ-ПД будет сохраняться; покупка корпоративных флоатеров в портфель остается актуальной.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Кадровый голод
Численность сотрудников на Иркутском авиазаводе в ближайшие два года увеличится на 3000 человек
Названы самые востребованные вакансии в Иркутской области
ИНК приняла на работу почти 3000 человек в 2023 году
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги